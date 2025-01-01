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        Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:52
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        Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.G. idaresindeki 10 U 2456 plakalı hafif ticari araç, Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık Tellikavaklar mevkisinde S.F. yönetimindeki 17 AGT 742 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, S.G'nin aracındaki H.B, A.E.G. ve İ.A.G. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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