Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.G. idaresindeki 10 U 2456 plakalı hafif ticari araç, Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık Tellikavaklar mevkisinde S.F. yönetimindeki 17 AGT 742 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, S.G'nin aracındaki H.B, A.E.G. ve İ.A.G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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