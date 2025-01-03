Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın öldü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale etti.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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