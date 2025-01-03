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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:49 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:49
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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kadın öldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında bir kadın, hayatını kaybetti.

        Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 3 araç ve 11 personelle müdahale etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Zahide Demirel'in (74) cansız bedeni bulundu.

        Demirel'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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