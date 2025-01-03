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        Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:14
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        Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        İlçenin Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü ile 10 F 2428 otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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