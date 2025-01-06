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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu

        İstanbul Din Görevlileri Derneği tarafından Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için tarihi Zağnos Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:07
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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu
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        İstanbul Din Görevlileri Derneği tarafından Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için tarihi Zağnos Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

        İstanbul Din Görevlileri Derneği'nin organize ettiği programa katılan 45 din görevlisi tarafından Balıkesir Karesi İlçe Müftülüğünün himayelerinde, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaş için Zağnos Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

        İlahi ve kaside okundu ve program sonunda İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar tarafından dua yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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