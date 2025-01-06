Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu

İlahi ve kaside okundu ve program sonunda İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar tarafından dua yapıldı.

İstanbul Din Görevlileri Derneği'nin organize ettiği programa katılan 45 din görevlisi tarafından Balıkesir Karesi İlçe Müftülüğünün himayelerinde, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaş için Zağnos Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

İstanbul Din Görevlileri Derneği tarafından Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için tarihi Zağnos Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

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