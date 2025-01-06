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        Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, polis motosikletiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emirhan Aramış (22), Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:04
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        Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, polis motosikletiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emirhan Aramış (22), Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'ndeki trafik kazasının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Emirhan Aramış'ın naaşı, dün İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından bugün İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'ne getirildi.

        Şehit Aramış naaşı, baba evinin önünde helallik alınmasının ardından meslektaşları ve mahalle sakinleri tarafından Yeni Cami'ye getirildi.

        İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, acılı baba Mustafa Aramış'ın elini tutarak teselli etti.

        İki kız ve 1 erkek kardeşi olan şehit Aramış'ın babası Mustafa Aramış (50) ve annesi Sariye (46) Aramış, cenazede büyük üzüntü yaşadı.

        Şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış, oğlunun motosiklet önünde çektirdiği fotoğrafı göstererek, "Taş kırım işinde çalışarak aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bu mevkiyi nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş. Ben de seviyordum, yavrum ben senin için ölürdüm. Aslanım, hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et." dedi.

        Oğlunu Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Sariye Aramış, ise göz yaşı dökerek, "Annen geliyor yanına kuzum, yakışıklı kuzum benim. Doyamadım ben sana, melek oldu benim oğlum, mis kokulu Emirhanım. Dayanamıyorum sana ben. Nasıl dayanacağım ben sana annem. Sen beni şehit annesi mi yaptın kuzum?" ifadelerini kullandı.

        Şehit Aramış'ın cenazesi İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ailesi ve sevdiklerinin gözyaşlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit , Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca ve Aramış'ın meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli şehit Emirhan Aramış, İstanbul Eyüpsultan'daki Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'ndeki yaşanan trafik kazasının ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, Aramış için İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlenmişti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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