Balıkesir'e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedavi altına alındı

Çanakkale'de kalp krizi tanısı konulan 37 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle getirildiği Balıkesir'de hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde kalp krizi (miyokard enfarktüsü) tanısı konulan M.E, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.E'nin hızla tedavi altına alınabilmesi amacıyla Çanakkale'den havalanan helikopter, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport alanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Hava ambulansından teslim alınan hasta, sağlık ekiplerince Koroner Yoğun Bakım Ünitesine nakledildi.