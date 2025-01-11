Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Balıkesir Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi Batuhan K'nin (19) kullandığı motosiklet, Emirler Mahallesi'nden Salmanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken, S.Z. (30) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Ağır yaralanan Batuhan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Batuhan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücü S.Z'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu
        Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu
        Balıkesirspor'da Ertekin'den kamp değerlendirmesi
        Balıkesirspor'da Ertekin'den kamp değerlendirmesi
        Balıkesir'e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedav...
        Balıkesir'e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedav...
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi
        Balıkesir'de "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi
        Kazdağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Kazdağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı