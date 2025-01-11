Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi Batuhan K'nin (19) kullandığı motosiklet, Emirler Mahallesi'nden Salmanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken, S.Z. (30) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Batuhan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Batuhan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücü S.Z'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.