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        Balıkesir'e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kapağı açık bırakılan su kuyusuna düşen koyun, itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:14
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        Balıkesir'e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kapağı açık bırakılan su kuyusuna düşen koyun, itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Güre Mahallesinde bir koyunun mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbarın alınmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Koyunun su deposuna düştüğünü tespit eden ekipler, kısa sürede kurtarma çalışmalarına başladı.

        Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda, koyun güvenli bir şekilde sıkıştığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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