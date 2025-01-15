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        Balıkesir'de nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi okul müdürünün Heimlich manevrası kurtardı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan anaokulu öğrencisini, okul müdürü yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:20
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        Balıkesir'de nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi okul müdürünün Heimlich manevrası kurtardı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan anaokulu öğrencisini, okul müdürü yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Cennetayağı Mahallesi'ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu öğrencisinin nefes borusuna annesinin okul çıkışında verdiği şeker kaçtı.

        Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden veliler, olaya müdahale ederken okul müdürü Altan Demirel yardıma koştu.

        Demirel, Heimlich manevrasıyla 4 yaşındaki çocuğun boğazından şekeri çıkararak nefes almasını sağladı.

        Öğrenciye müdahalede bulunan Okul Müdürü Demirel, AA muhabirine, öğrencilerin okuldan ayrıldığı sırada telaşlı velileri fark ettiğini söyledi.

        Velilerin yanına geldiğinde bir öğrencinin boğazına şeker kaçtığını söylediklerini aktaran Demirel, şöyle konuştu:

        "Anne oldukça zor durumdaydı, çocuğun sırtına vurmaya çalışıyordu. 'Heimlich manevrası' dediğimiz daha önce ilk yardım eğitimlerinde gördüğümüz manevrayla çocuğun boğazındaki oldukça büyük şekeri çıkardım. Benim açımdan da enteresan bir olaydı. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Çocuğu kurtardığımız için çok mutlu olduk."

        Öte yandan okulda yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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