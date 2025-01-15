Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Düzenlenen operasyonda, durdurulan yolcu otobüsünde ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı. Otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada bir valiz içinde 2 kilo 247 gram sentetik uyuşturucu madde, 12 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

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