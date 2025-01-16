Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ebubekir Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermeye çalışan teknisyen Oktay Solar (30), henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.
Solar, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Solar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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