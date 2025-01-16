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        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:52
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        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ebubekir Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermeye çalışan teknisyen Oktay Solar (30), henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.

        Solar, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Solar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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