Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda sis etkili oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı'nda etkili olan sis dronla görüntülendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı'nda etkili olan sis dronla görüntülendi.
Sındırgı'da etkili olan sis nedeniyle 1974 metre yükseklikteki Ulus Dağı'nda güzel görüntüler oluştu.
Adeta sisle kaplı olan dağ ve çevresi dronla kaydedildi.
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