Bandırmaspor, Murat Cem Akpınar'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Sakaryaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllığına anlaşıldı.
Trabzonspor, Giresunspor ve Kocaelispor'da da oynayan Murat Cem Akpınar, 164 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.