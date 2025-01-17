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        Bandırmaspor, Murat Cem Akpınar'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:20
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        Bandırmaspor, Murat Cem Akpınar'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Sakaryaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllığına anlaşıldı.

        Trabzonspor, Giresunspor ve Kocaelispor'da da oynayan Murat Cem Akpınar, 164 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı.

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