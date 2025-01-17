Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Camivasat Mahallesi İnönü Caddesi'nde Sebahattin Yavaş yönetimindeki 80 EV 143 plakalı otomobil ile Orçun Karaaslan idaresindeki 16 BGH 842 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerden Sebahattin Yavaş ile yanındaki Medine ve Duygu Yavaş yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.