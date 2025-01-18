Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Ekipler, 4 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Balıkesir, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana'da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesap oluşturarak ürün satışı ilanı vererek iletişime geçtikleri 89 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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