Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu

        Balıkesir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 08:56 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu
        ABONE OL

        Balıkesir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak yağış nedeniyle Ayvalık ilçe merkezindeki birçok cadde ve mahallede su birikintileri oluştu.

        Zaman zaman hızını azaltan yağış nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi?
        Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de iş yerinin zemininde çökme meydana geldi
        Balıkesir'de iş yerinin zemininde çökme meydana geldi
        Hafif ticari araç sürücüsünün kaza yerine giden itfaiye aracına yol vermedi...
        Hafif ticari araç sürücüsünün kaza yerine giden itfaiye aracına yol vermedi...
        Balıkesir'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boş...
        Balıkesir'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boş...
        Sobayı tutuşturmak isteyen işçi, elindeki tiner bidonunun patlamasıyla yand...
        Sobayı tutuşturmak isteyen işçi, elindeki tiner bidonunun patlamasıyla yand...
        Balıkesir'de hafif ticari aracın itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu...
        Balıkesir'de hafif ticari aracın itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu...