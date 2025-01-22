Balıkesir'de hafriyat kamyonu kara yolunda oluşan çukura düştü

Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu isale hattının daha önce Edremit Çayı'na döküldüğü ve yaklaşık 1 hafta önce BASKİ yetkililerince hattın yönünün değiştirilerek, Ülkü Yolu'nun altından geçen yağmur suyu giderlerine verilmesi sonucu yolun çöktüğü belirtildi.

Olay fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sevk edildi.

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