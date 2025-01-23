Edremit Devlet Hastanesinde "mesai dışı poliklinik" uygulaması başlıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla Edremit Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti uygulamasına geçiliyor.

Başhekim Dr. Oktay Yıldırım, 3 Şubat Pazartesi itibarıyla Edremit Devlet Hastanesinde "mesai dışı poliklinik hizmeti" uygulamasına başlanacağını duyurdu.

Yıldırım, bu hizmetin tamamen gönüllülük esasına dayalı olup, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçladığını bildirdi.

Şubat ayı itibarıyla başlayacak mesai dışı poliklinik hizmetinin 10 branşta 10 hekimle sunulacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu uygulama, hastalara geniş bir yelpazede uzmanlık alanlarında hizmet verecek. Hastanenin ana binasında, pazartesi ve perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri arasında nöroloji, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, radyoloji, ortopedi, üroloji uzmanlık dallarında hizmet verilecek. Ayrıca, ek hizmet binasında ise pazartesi ve çarşamba günleri 17.00-19.00 saatleri arasında göz, cildiye, kulak burun boğaz ve doğum uzmanlık dallarında poliklinik hizmeti sunulacak."

Yıldırım, hizmetten faydalanmak isteyenlerin Merkezi Hekim Sistem (MHRS) üzerinden randevu alabileceği gibi, belirtilen günlerde saat 17.00'den itibaren hasta kayıt biriminden de giriş yapabilecekleri belirtti.