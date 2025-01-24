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        Sındırgı'da sis etkili oldu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:13
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        Sındırgı'da sis etkili oldu
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücülere zor anlar yaşadı.

        Sındırgı-Akhisar ve Sındırgı-Balıkesir istikametinde yaşanan sis nedeniyle trafik fekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        İlçedeki sis, dronla kaydedildi.

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