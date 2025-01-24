Sındırgı'da sis etkili oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücülere zor anlar yaşadı.
Sındırgı-Akhisar ve Sındırgı-Balıkesir istikametinde yaşanan sis nedeniyle trafik fekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
İlçedeki sis, dronla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.