Balıkesir'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.
Çalıntı motosikletlerin yerini tespit eden polis, zanlılar Ç.B. ve O.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan O.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı, Ç.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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