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        Balıkesir'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:05 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:07
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        Balıkesir'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

        Çalıntı motosikletlerin yerini tespit eden polis, zanlılar Ç.B. ve O.S'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan O.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı, Ç.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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