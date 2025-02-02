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        Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık Balıkesir'de meyve ağaçlarına çiçek açtırdı

        Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi sahil bölgelerinde ve Kazdağları'nın eteklerinde bazı meyve ağaçları çiçeklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:52
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        Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık Balıkesir'de meyve ağaçlarına çiçek açtırdı
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        Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi sahil bölgelerinde ve Kazdağları'nın eteklerinde bazı meyve ağaçları çiçeklendi.

        Ocak ayının ikinci haftasından beri 11-12 derecenin altına düşmeyen gündüz sıcaklıkları, şubat ayının ilk günlerinde de mevsim normallerinin üzerinde seyrederek, 17-18 dereceyi buldu.

        Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan güney yüzündeki erik, badem, kayısı ve şeftali ağaçları çiçek açarken, armut, vişne, kiraz türü ağaçlar da ise göz patlamaları görülmeye başlandı.

        Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, yılın bu mevsiminde bazı ağaçların erken çiçek açmasının normal olmadığını söyledi.

        Kış mevsiminin sona ermediğine, önümüzdeki günlerde tekrar soğuk havaların görülebileceğine işaret eden Diker, "Bu ağaçlarımız, bu durumdan etkilenebilirler. Mevsimsel olarak bunların üretiminde eksiklikler görülebilir." dedi.

        Diker, zeytin ağaçlarını da aynı sıkıntıların beklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Havaların çok sıcak, günlük güneşlik gitmesi nedeniyle zeytin ağaçları soğuklama dediğimiz olayı yaşamadılar. Yaşamadıklarından dolayı zeytin ağaçlarımızda erken bir budamaya girmek bence şu anda sakıncalı olur. Beklemek lazım şubatın ikinci yarısından sonra budamaya geçilirse çok daha faydalı olacağına inanıyorum."

        - Zirai don endişesi

        Meteorolojik verilere göre önümüzdeki hafta Edremit Körfezi bölgesinin soğuk havanın etkisi altına gireceğini kaydeden Diker, "Bölgedeki mevsim normalleri sıfır veya sıfırın altına düşeceği için bu ağaçların çiçekleri muhakkak etkilenecektir." diye konuştu.

        Diker, zirai don yaşanması durumunda meyve çiçeklerinin yanacağını belirterek, meyve üretiminde kayıplar yaşanmasından endişe ettiklerini de vurguladı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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