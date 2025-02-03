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        Balıkesir'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:15
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        Balıkesir'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) "Kasten Öldürme", "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından hakkında 32 yıl 1 ay 25 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın (43) ilçede saklandığını belirledi.

        Ekiplerin düzenlendiği operasyonda firari hükümlü H.A, Avcılar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü H.A. cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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