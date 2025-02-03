Balıkesir'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) "Kasten Öldürme", "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından hakkında 32 yıl 1 ay 25 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın (43) ilçede saklandığını belirledi.

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