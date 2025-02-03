Balıkesir'de silahla vurulan köpek tedavi altına alındı

Çekilen röntgen ve radyolojik incelemeler sonucunda, ateşli silahtan çıkan merminin köpeğin vücuduna girip çıktığı belirlendi ve kanamanın ciddi boyutlara ulaştığı tespit edildi.

Yapılan ilk incelemelerde sahipsiz köpeğin silahla vurulmuş olabileceği belirlendi. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

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