Balıkesir'de silahla vurulan köpek tedavi altına alındı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde silahla vurularak yaralanan sahipsiz köpeğin tedavisine başlandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde silahla vurularak yaralanan sahipsiz köpeğin tedavisine başlandı.
Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri, Kirazlı Manastırı yakınlarında bir köpeğin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan ilk incelemelerde sahipsiz köpeğin silahla vurulmuş olabileceği belirlendi. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.
Çekilen röntgen ve radyolojik incelemeler sonucunda, ateşli silahtan çıkan merminin köpeğin vücuduna girip çıktığı belirlendi ve kanamanın ciddi boyutlara ulaştığı tespit edildi.
Veteriner hekimler, cerrahi müdahalede bulunarak köpeğin sırt bölgesindeki yaraları temizledi ve hasar gören dokuları dikti.
Köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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