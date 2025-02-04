Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti kapsamında yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda 56,38 gram bonzai, 46,22 gram metamfetamin, 6,71 gram kokain ve 0,96 gram esrar maddesi ile 1 hassas terazi, 20 adet sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Simide zam yapana yasal işlem
        Simide zam yapana yasal işlem
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?

        Benzer Haberler

        Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
        Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
        Balıkesir'de silahla vurulan köpek tedavi altına alındı
        Balıkesir'de silahla vurulan köpek tedavi altına alındı
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Balıkesir'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalan...
        Silahla vurulan sokak köpeği, tedaviye alındı
        Silahla vurulan sokak köpeği, tedaviye alındı
        Balıkesirspor'un penaltı isyanı
        Balıkesirspor'un penaltı isyanı