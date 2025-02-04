Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti kapsamında yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 56,38 gram bonzai, 46,22 gram metamfetamin, 6,71 gram kokain ve 0,96 gram esrar maddesi ile 1 hassas terazi, 20 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.