Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Öte yandan, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile 8 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 93 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 1 motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

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