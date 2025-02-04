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        Burhaniye'de firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:42
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        Burhaniye'de firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından aranan bir şüphelinin kentte saklandığı belirlendi.

        Hükümlü S.Ç'nin saklandığı adrese polis, operasyon düzenledi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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