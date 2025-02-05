Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kırsal Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde A.D'ye ait 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta aslan balığı ve kaz boynu deniz midyesi görüntülendi
        Ayvalık'ta aslan balığı ve kaz boynu deniz midyesi görüntülendi
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
        Burhaniye'de firari hükümlü yakalandı
        Burhaniye'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti
        Erdek'te dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti