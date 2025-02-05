Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kavacık, Durabeyler, Delice ve Mıcırlar ilkokullarında da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
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