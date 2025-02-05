Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Açıklamada, Kavacık, Durabeyler, Delice ve Mıcırlar ilkokullarında da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.