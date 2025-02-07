Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, 1 ipotek belgesi, 2 borç alacak defteri, 1 gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, 1 bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde maddi açıdan zor durumdaki kişilere boş senet imzalatarak yüksek faizle borç veren, daha sonra da bu kişilerin mal varlıklarına tehditle el koyan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

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