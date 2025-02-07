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        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de tefecilik yaptığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:01
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        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de tefecilik yaptığı iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde maddi açıdan zor durumdaki kişilere boş senet imzalatarak yüksek faizle borç veren, daha sonra da bu kişilerin mal varlıklarına tehditle el koyan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

        Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, 1 ipotek belgesi, 2 borç alacak defteri, 1 gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, 1 bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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