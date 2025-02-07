Balıkesir'de "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" paneli düzenlendi

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'ın birer konuşma yaptığı, MEB AKUB Balıkesir Ekip Lideri Volkan Ali Bozdemir'in moderatörlüğündeki panelde katılımcılar afet bölgesinde yaşadıkları deneyimleri ve sahada karşılaştıkları zorlukları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından, Balıkesir'de afet bilincini artırmak ve arama kurtarma çalışmalarında görev alanları anmak amacıyla "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" konulu panel düzenlendi.

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