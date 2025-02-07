Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" paneli düzenlendi

        Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından, Balıkesir'de afet bilincini artırmak ve arama kurtarma çalışmalarında görev alanları anmak amacıyla "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" paneli düzenlendi
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından, Balıkesir'de afet bilincini artırmak ve arama kurtarma çalışmalarında görev alanları anmak amacıyla "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" konulu panel düzenlendi.

        Balıkesir Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelin açılış konuşmasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkul afet yönetimi, yapı güvenliği ve arama kurtarma ekiplerinin önemine dikkati çekti.

        Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'ın birer konuşma yaptığı, MEB AKUB Balıkesir Ekip Lideri Volkan Ali Bozdemir'in moderatörlüğündeki panelde katılımcılar afet bölgesinde yaşadıkları deneyimleri ve sahada karşılaştıkları zorlukları paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Edremit'te çıkan ev yangını söndürüldü
        Edremit'te çıkan ev yangını söndürüldü
        Balıkesir'de "Kadim Şehir Antakya" fotoğraf sergisi açıldı
        Balıkesir'de "Kadim Şehir Antakya" fotoğraf sergisi açıldı
        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyo...
        Balıkesir'de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyo...
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı
        Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı