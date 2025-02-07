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        İstanbul-İzmir otoyolundaki 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir il sınırları içinde meydana gelen 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:39
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        İstanbul-İzmir otoyolundaki 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir il sınırları içinde meydana gelen 2 farklı kazada 2 kişi yaralandı.

        Susurluk Balıklıdere viyadüğünde sürücü S.A.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GTJ 294 cip refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

        Aynı bölgede F.S. idaresindeki 34 GCL 712 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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