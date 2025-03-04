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        Balıkesir'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:16
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        Balıkesir'de 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Erdek ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan İ.B'nin Bandırma'da olduğu bilgisine ulaştı.

        İ.B'nin Bandırma'daki adresine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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