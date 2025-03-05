AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi

AK Parti Manyas İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Manyas Belediyesi Atatürk Çok Amaçlı Salonu'ndaki iftara AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile bazı ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

İl Başkanı Mehmet Aldemir, ramazanın bereket ayı olduğunu belirterek, "Biz de ilçe teşkilatlarımızın düzenledikleri iftar ve programlarına katılarak, partili yol arkadaşlarımız ve muhtarlarımız ile bir araya gelip, hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Programı düzenleyen Yücel başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İftar sonrası Aldemir ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.