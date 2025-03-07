Yeşilay Balıkesir Şubesi "Biz senin için buradayız" standı açarak farkındalık oluşturdu

Balıkesir'de, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Biz senin için buradayız" standı açılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuldu.

Yeşilay Balıkesir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde sergi ve stant etkinliği gerçekleştirildi.

"Biz senin için buradayız" afişlerinin yer aldığı stantlarda, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvurarak "Bağımsız Bir Hayatı" seçen danışanların YEDAM atölyesinde tasarladıkları eserler sergilendi. Gönüllülerle buluşulan stantta, çocuklarla birlikte resimler de yapıldı.

Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, yaptıkları etkinliklerle Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ederken toplumu bilgilendirmeye de devam ettiğini söyledi.

Canbulat, Yeşilay gönüllülerinin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.