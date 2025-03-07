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        Yeşilay Balıkesir Şubesi "Biz senin için buradayız" standı açarak farkındalık oluşturdu

        Balıkesir'de, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Biz senin için buradayız" standı açılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:10 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:20
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        Yeşilay Balıkesir Şubesi "Biz senin için buradayız" standı açarak farkındalık oluşturdu
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        Balıkesir'de, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Biz senin için buradayız" standı açılarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuldu.

        Yeşilay Balıkesir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde sergi ve stant etkinliği gerçekleştirildi.

        "Biz senin için buradayız" afişlerinin yer aldığı stantlarda, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvurarak "Bağımsız Bir Hayatı" seçen danışanların YEDAM atölyesinde tasarladıkları eserler sergilendi. Gönüllülerle buluşulan stantta, çocuklarla birlikte resimler de yapıldı.

        Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, yaptıkları etkinliklerle Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ederken toplumu bilgilendirmeye de devam ettiğini söyledi.

        Canbulat, Yeşilay gönüllülerinin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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