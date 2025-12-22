Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Gömeç'teki ev yangınında bir ev kullanılmaz hale geldi

        –Balıkesir Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesinde iki katlı evde çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:28
        Gömeç'teki ev yangınında bir ev kullanılmaz hale geldi
        –Balıkesir Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesinde iki katlı evde çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesi 56 numara adresindeki iki katlı evin zemin katında çıkan yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

