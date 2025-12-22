Gömeç'teki ev yangınında bir ev kullanılmaz hale geldi

–Balıkesir Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesinde iki katlı evde çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

