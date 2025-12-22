Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticaretine yönelik ilçede çalışma yapan jandarma ekipleri, iki ayrı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Yeşilhisar ve Çukurçayır mahallelerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 350 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.