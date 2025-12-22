Habertürk
Habertürk
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:23
        Uyuşturucu ticaretine yönelik ilçede çalışma yapan jandarma ekipleri, iki ayrı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, Yeşilhisar ve Çukurçayır mahallelerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.

        Yapılan aramalarda, 350 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

