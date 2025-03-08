Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de "Yurdumun Türküleri" konseri gerçekleştirildi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu'nun düzenlediği "Yurdumun Türküleri" adlı konser ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de "Yurdumun Türküleri" konseri gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu'nun düzenlediği "Yurdumun Türküleri" adlı konser ilgi gördü.

        Emekli müzik öğretmeni Namık Aslan'ın şefliğini üstlendiği ücretsiz konser, Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

        Türkülerin seslendirildiği konser sonunda dinleyiciler, sanatçıları alkışladı.

        Şef Namık Aslan, Anadolu'nun dört bir yöresine ait türküleri Ayvalıklı müzikseverlerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Minik Rana, köpeklerin saldırısında öldü
        Minik Rana, köpeklerin saldırısında öldü
        Son iddia çığlık terapisi
        Son iddia çığlık terapisi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi

        Benzer Haberler

        Yeşilay Balıkesir Şubesi "Biz senin için buradayız" standı açarak farkındal...
        Yeşilay Balıkesir Şubesi "Biz senin için buradayız" standı açarak farkındal...
        Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'...
        Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'...
        Bakan Güler: PKK koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir
        Bakan Güler: PKK koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir
        Sındırgı'da kadınlar ürünlerini sergiledi
        Sındırgı'da kadınlar ürünlerini sergiledi
        Balıkesir'de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ASTTASAK mezuniyet tö...
        Balıkesir'de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ASTTASAK mezuniyet tö...
        Sındırgı'da vatandaşlar iftarda buluştu
        Sındırgı'da vatandaşlar iftarda buluştu