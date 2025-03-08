Balıkesir'de "Yurdumun Türküleri" konseri gerçekleştirildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu'nun düzenlediği "Yurdumun Türküleri" adlı konser ilgi gördü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu'nun düzenlediği "Yurdumun Türküleri" adlı konser ilgi gördü.
Emekli müzik öğretmeni Namık Aslan'ın şefliğini üstlendiği ücretsiz konser, Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Türkülerin seslendirildiği konser sonunda dinleyiciler, sanatçıları alkışladı.
Şef Namık Aslan, Anadolu'nun dört bir yöresine ait türküleri Ayvalıklı müzikseverlerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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