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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da 2 yaşındaki Rana, köpeklerin saldırısında öldü | Son dakika haberleri

        Konya'da 2 yaşındaki Rana, köpeklerin saldırısında öldü

        Konya Karatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.03.2025 - 01:14 Güncelleme: 08.03.2025 - 01:29
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        Minik Rana, köpeklerin saldırısında öldü
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        Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi.

        İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden 2 yaşındaki minik Rana El Selci, çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Konya Valiliği, 2 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpekler tarafından öldürülmesi ile ilgili açıklama yayınladı.

        Konya Valiliği’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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