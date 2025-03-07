Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta devrik rejim unsurları tarafından başlatılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin bir ve beraber olduğunu hatırlatan Şara, "Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki (yeni Suriye'yi) tanımıyorlar. Bugünün Suriye'sinde hükümet ve halk arasında bir ayrılık yok." dedi.

Şara, Suriye'nin batıdan doğuya; güneyden kuzeye birleştiğini belirtti.

Ahmed Şara, güvenlik güçlerine saldırmaya devam eden unsurları, âdil bir mahkemeye çıkartacaklarını ifade ederken, düşman ile aralarındaki farkın ilkelere bağlılık olduğunun altınız çizdi.

Şara, devrik rejim unsurlarının yarattığı kargaşanın da son bulacağına işaret ederek "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek." dedi.

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Şara diğer yandan Lazkiye'de operasyonlara katılan askeri birliklere de seslendi. Şara, askerlere komutanların emir ve talimatlarına uyması çağrısında bulundu.

LAZKİYE'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ NELER BİLİNİYOR?

Beşar Esad döneminden kalan rejim unsurlarının, Lazkiye'de düzenlediği saldırı sonrasında 10'dan fazla Suriye güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Alevilerin çoğunlukta bulunduğu bölge, aynı zamanda Beşar Esad ailesinin kökeninin dayandığı Kardaha ilçesine de ev sahipliği yapıyor.

Cuma akşamı Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi, bazı silahlı güçlerin Kardaha'da çeşitli binaları ele geçirerek buralardan saldırılar düzenlediğini, bunu sonlandırmak için Cuma akşamı bölgeye gönderilen güvenlik güçlerinin Kardaha'da bir operasyon başlattığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından Lazkiye Valiliği, vilayet genelindeki elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

SURİYE ORDUSU TAKVİYELER YAPIYOR

Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Halep'ten Lazkiye'ye intikal eden Suriye ordu güçleri, sabah saatlerinde Muhtariyye bölgesinde devrik rejim unsurları tarafından saldırıya uğradı. Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin Lazkiye ilindeki ordu ile devrik rejim güçleri arasındaki çatışmalara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir." ifadesini kullandı. Keçeli, X sosyal medya hesabından Lazkiye ve çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında paylaşım yaptı. Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulduğunu belirten Keçeli, böyle kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilimin ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Keçeli, Lazkiye'deki olaylara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. ÖZGÜR ÖZEL'DEN SURİYE DEĞERLENDİRMESİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'deki son gelişmelere dair yaptığı değerlendirme şöyle: "Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor. Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır." "Türkiye, 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı’nda Suriye’den sonra en fazla etkilenen ülke olmuştur. Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum. Suriye’ye yakın coğrafyadaki Alevi vatandaşlarımızın akrabalarının durumları ile ilgili duydukları endişeyi aynen paylaşıyor, bu konuda yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz."