Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'da yakalandı

Zanlı E.B'nin 1 yıl önce eşinden boşandığı için bunalıma girdiği ve Sunay E'yi sebepsiz yere bıçakladığı öne sürüldü.

Ekipler, E.B'nin kaçış güzergahına göre Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir apartmana girdiğini, daha sonra İstanbul'a kaçtığını belirledi.

Oluşturulan 8 özel ekiple çevredeki kameraları inceleyen polisler, şüphelinin E.B. (43) olduğunu tespit etti.

Plevne Mahallesi Sanat Okulu Caddesi Şehit Özkan Demirel Parkı yakınında Sunay E. (60), henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı.

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