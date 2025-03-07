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        Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'da yakalandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:42
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        Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'da yakalandı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, İstanbul'da yakalandı.

        Plevne Mahallesi Sanat Okulu Caddesi Şehit Özkan Demirel Parkı yakınında Sunay E. (60), henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı.

        Göğüs, boyun, sırt ve karnından bıçaklanan Sunay E, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        - Zanlının cinayeti sebepsiz yere işlediği iddia edildi

        Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Oluşturulan 8 özel ekiple çevredeki kameraları inceleyen polisler, şüphelinin E.B. (43) olduğunu tespit etti.

        Ekipler, E.B'nin kaçış güzergahına göre Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir apartmana girdiğini, daha sonra İstanbul'a kaçtığını belirledi.

        Polis ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonla E.B'yi gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı E.B'nin 1 yıl önce eşinden boşandığı için bunalıma girdiği ve Sunay E'yi sebepsiz yere bıçakladığı öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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