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        Sındırgı'da vatandaşlar iftarda buluştu

        Sındırgı ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:36
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        Sındırgı'da vatandaşlar iftarda buluştu
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        Sındırgı ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan masalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar iftar yaptı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, Karagöz-Hacivat gösterisi, semazen, ilahi dinletisinin de gerçekleştirildiği programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, CHP İlçe Başkanı Ahmet Algın ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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