Sındırgı'da vatandaşlar iftarda buluştu

Sındırgı ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan masalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar iftar yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, Karagöz-Hacivat gösterisi, semazen, ilahi dinletisinin de gerçekleştirildiği programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, CHP İlçe Başkanı Ahmet Algın ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​