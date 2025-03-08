Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Arkadaşının önerisiyle minibüs şoförü olan kadın, günlük 250 kilometre yol yapıyor

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının önerisiyle minibüs şoförlüğüne başlayan 61 yaşındaki Fatma Argun, 5 yıldır her gün ortalama 250 kilometre yol katediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşının önerisiyle minibüs şoförü olan kadın, günlük 250 kilometre yol yapıyor
        ABONE OL

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının önerisiyle minibüs şoförlüğüne başlayan 61 yaşındaki Fatma Argun, 5 yıldır her gün ortalama 250 kilometre yol katediyor.

        Yaklaşık 15 yıl satış ve pazarlama yapan çeşitli firmalarda çalışan 5 çocuk annesi Argun, bir arkadaşının "minibüs şoförlüğü" önerisiyle Meydan-Cennetayağı şehir içi hattında göreve başladı.

        Şehir içi hattında 5 yıldır minibüs kullanan Argun, cadde ve sokaklarda günlük yaklaşık 250 kilometre direksiyon sallıyor.

        Mesleğini severek yaptığını anlatan Argun, AA muhabirine, minibüs şoförü olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

        Erkek egemen bir meslek olmasına rağmen bu işi yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Argun, "Her meslekte olduğu gibi bizim işimizde de zorluklar var. Her şeyden önce can taşıyoruz. Yolcular önce Allah'a sonra bize emanet." dedi.

        - "Yolcular bazen yanlışlıkla 'ağabey' diyor"

        Fatma Argun, yolcuların bindiklerin minibüste kadın şoförü görünce olumlu tepkiler verdiğini aktararak, "Karşıdan gelen otobüsler bile selam veriyor. Bu beni gururlandırıyor. Minibüse binen bazı yolcular bana yanlışlıkla 'ağabey' sonra 'abla pardon' diyor. Artık, bunlara alıştık." diye konuştu.

        Erkek meslektaşlarından kadın şoförlere daha saygılı olmalarını isteyen Argun, şunları kaydetti:

        "Günde 10 tur yapıyorum. Günlük 250 kilometre yol kat ediyorum. Haliyle yorucu oluyor. Trafik yoğun, sürekli dikkatli olmak zorundasınız. Eve gidince bile bir saat daha araba kullanıyormuş gibi hissediyorum. Ancak tatlı yorgunluklar bunlar."

        Argun, kadınlara ayaklarının üzerinde sağlam durmaları için ekonomik özgürlüklerinin olması gerektiğini bildirdi.

        Özel günlerde hediye aldığını ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayanların olduğunu anlatan Argun, "Bu vesileyle kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımız değerlidir, her günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        - "Fatma abla bizim kıymetlimiz"

        Meydan-Cennetayağı Dolmuş Durağı Başkanı Refik Demir ise Fatma Argun'un kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

        Argun'un aracı kendilerinden daha iyi kullandığını ve yolculardan çok güzel sözler aldıklarını anlatan Demir, "Fatma abla bize adeta annelik yapıyor. Bizim için çok değerli. 5 yıldır bizimle olması büyük şans. Dünya Kadınlar Günü'nde de bizimle olması ayrı bir önem taşıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de "Yurdumun Türküleri" konseri gerçekleştirildi
        Balıkesir'de "Yurdumun Türküleri" konseri gerçekleştirildi
        Yeşilay Balıkesir Şubesi "Biz senin için buradayız" standı açarak farkındal...
        Yeşilay Balıkesir Şubesi "Biz senin için buradayız" standı açarak farkındal...
        Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'...
        Balıkesir'de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul'...
        Bakan Güler: PKK koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir
        Bakan Güler: PKK koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir
        Sındırgı'da kadınlar ürünlerini sergiledi
        Sındırgı'da kadınlar ürünlerini sergiledi
        Balıkesir'de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ASTTASAK mezuniyet tö...
        Balıkesir'de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ASTTASAK mezuniyet tö...