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        Balıkesir'de kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 2 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 03:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 03:31
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        Balıkesir'de kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 2 vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

        Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan 2 zanlının M.D. ve V.S'yi dolandırarak toplam 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelilerin ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksi ile İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrenen ekipler, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon başlattı.

        Bursa çevre yolunda şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, zanlıları yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ziynet eşyası ve nakit paranın ise bulunarak mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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