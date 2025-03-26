Balıkesir'de aranması bulunan 48 kişi yakalandı

Uygulamalarda 18'i firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 48 kişi yakalandı.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada aranması bulunan 48 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.