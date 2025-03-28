Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobilde bir kişi öldü

        Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:02 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobilde bir kişi öldü
        ABONE OL

        Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

        Veli Demircanlı (25) idaresindeki 10 EH 302 plakalı otomobil, il merkezinden Edremit istikametine seyir halindeyken, Naipli Işıklı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Savrularak devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Demircanlı ve yanındaki Faruk Karaaslan (24) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karaaslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircanlı ise ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...
        Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...
        Otomobil, kamyonetin altına girdi; 3 yaralı
        Otomobil, kamyonetin altına girdi; 3 yaralı
        Balıkesirspor'a ikincilik tesellisi
        Balıkesirspor'a ikincilik tesellisi
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Ayvalıkgücü zirveye kuruldu
        Ayvalıkgücü zirveye kuruldu
        Balıkesir'de depoda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de depoda çıkan yangın söndürüldü