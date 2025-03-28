Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobilde bir kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karaaslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircanlı ise ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savrularak devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Demircanlı ve yanındaki Faruk Karaaslan (24) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

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