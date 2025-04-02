Balıkesir'de minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit kara yolu Eseler Mahallesi kavşağında A.R.A. yönetimindeki 35 DE 0507 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan M.A, yaralandı.

Ters dönen araçtan ekiplerce çıkartılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Havran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.