"Gönül Köprüsü" projesiyle Van'ın kurtuluşu Edremit'te kutlandı

Etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Başkanı Çetin Evren birer konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Van'ın turistik ve tarihi alanlarına ait görsellerin yer aldığı afişler asıldı. Van yöresine ait türküler seslendirildiği programda, Van'ın yöresel yemeği olan ayran aşı, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

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