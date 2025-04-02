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        "Gönül Köprüsü" projesiyle Van'ın kurtuluşu Edremit'te kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Balıkesir Edremit'ten Van Edremit'e Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:44
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        "Gönül Köprüsü" projesiyle Van'ın kurtuluşu Edremit'te kutlandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Balıkesir Edremit'ten Van Edremit'e Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Van'ın turistik ve tarihi alanlarına ait görsellerin yer aldığı afişler asıldı. Van yöresine ait türküler seslendirildiği programda, Van'ın yöresel yemeği olan ayran aşı, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

        Etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Başkanı Çetin Evren birer konuşma yaptı.

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