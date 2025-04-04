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        Balıkesir'de babasını öldüren çocuk tutuklandı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, tartıştığı babasını bıçakla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:50
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        Balıkesir'de babasını öldüren çocuk tutuklandı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, tartıştığı babasını bıçakla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

        İstasyon Mahallesi'nde dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan R.E.Ç'nin (14) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen R.E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İstasyon Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (38) ile eşi N.Ç. (37) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında çiftin oğulları R.E.Ç. tarafından sırtından yaralanan baba M.Ç, kaldırıldığı Dursunbey Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı olayda çiftin kızları C.Ç. de bıçakla bacağından yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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