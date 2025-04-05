Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor şampiyonluk kupasını aldı
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi normal sezonunda şampiyonluğu daha önce garantileyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, kupasını aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi normal sezonunda şampiyonluğu daha önce garantileyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, kupasını aldı.
Güre Atatürk Spor Salonu'nda ligin 29. haftasında konuk ettiği Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 90-60 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende kupasına kavuştu.
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un oyuncularına, kupayı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten verdi.
Kulüp başkanı Agah Ferhatoğlu, başantrenör Alper Durur ile oyunculardan İrem Naz Tutar törende birer konuşma yaptı.
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