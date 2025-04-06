Bandırmaspor-Kocaelispor maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 32'nci haftasında ağırladığı Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Normal oyunumuzu bugün sergileyemedik. İlk yarıda zaten hiç giremedik oyuna, istediğimiz oyun yoktu." dedi.
Trendyol 1. Lig'in 32'nci haftasında ağırladığı Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Normal oyunumuzu bugün sergileyemedik. İlk yarıda zaten hiç giremedik oyuna, istediğimiz oyun yoktu." dedi.
Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada en son 2-3 yıl önce böyle bir atmosfer yaşadıklarını söyledi.
Karşılaşmada istedikleri seviyede oyuna giremediklerini anlatan Gürsel, şöyle konuştu:
"Normal oyunumuzu bugün sergileyemedik. İlk yarıda zaten hiç giremedik oyuna, istediğimiz oyun yoktu. İkinci yarıya biraz iyi başlar gibi olduk ama yediğimiz golle yine biraz bocaladık. İki gol de aslında bizim adımıza, kendimizin yediği gollerdi. İkinci golde de kendi yaptığımız hatalardan, kalemizde gördüğümüz 2 gol. 80'den sonra Kocaelispor gibi bir takıma karşı geri dönmek kolay değil tabii ki."
- Kocaelispor cephesi
Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise zor bir deplasmanda genel olarak iyi bir oyun sergilediklerini aktardı.
Son dakika golüyle berabere kaldıklarını vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:
"Bizim için üzücü bir skor, kazanıp arayı daha da açmayı çok istedik. Ona göre de bence iyi oyun oynadık ama maalesef son 10 dakika rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Dolayısıyla puanı kurtardılar. Sağlık olsun, 1 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 2-0'dan berabere getirmek üzücü hepimiz için ama bizim de hedefimiz sezon sonunda ipi göğüslemek."
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